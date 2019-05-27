والي الخرطوم يدشن مشروع دعم الأسر المتعففة بشرق النيل

يدشن والي الخرطوم الفريق ركن مرتضى عبد الله وراق اليوم بمباني محلية شرق النيل، مشروع الأسر المتعففة الذي يستهدف مساعدة الأسر الفقيرة بالمحلية وتقديم المساعدات العينية لها، فضلاً عن شحذ همم المجتمع للإسهام في الأعمال الخيرية.

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وأكد المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل معاوية سليمان،بحسب صحيفة السوداني اكتمال استعدادات المحلية لاستقبال الوالي وتدشين برامج الأسر المتعففة، وأشار إلى أن المحلية درجت على إقامة مثل هذه المشروعات بصورة راتبة لدعم الأسر الفقيرة ولإحياء قيم التراحم والتكافل بين كل فئات الشعب السوداني.

وامتدح سليمان مجهودات رجال البر والإحسان بالمحلية وإسهاماتهم السخية في دعم مشروع الأسر المتعففة من خلال العديد من المعينات المادية والعينية، وشدد على أن تلك الأعمال ستصب جميعاً في مصلحة الأسر ودعمها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)