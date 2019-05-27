التاريخ: 27-مايو-2019
1 مشاهدة
يدشن والي الخرطوم الفريق ركن مرتضى عبد الله وراق اليوم بمباني محلية شرق النيل، مشروع الأسر المتعففة الذي يستهدف مساعدة الأسر الفقيرة بالمحلية وتقديم المساعدات العينية لها، فضلاً عن شحذ همم المجتمع للإسهام في الأعمال الخيرية.
وأكد المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل معاوية سليمان،بحسب صحيفة السوداني اكتمال استعدادات المحلية لاستقبال الوالي وتدشين برامج الأسر المتعففة، وأشار إلى أن المحلية درجت على إقامة مثل هذه المشروعات بصورة راتبة لدعم الأسر الفقيرة ولإحياء قيم التراحم والتكافل بين كل فئات الشعب السوداني.
وامتدح سليمان مجهودات رجال البر والإحسان بالمحلية وإسهاماتهم السخية في دعم مشروع الأسر المتعففة من خلال العديد من المعينات المادية والعينية، وشدد على أن تلك الأعمال ستصب جميعاً في مصلحة الأسر ودعمها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يدشن مشروع دعم الأسر المتعففة بشرق النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.