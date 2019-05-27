البنك الزراعي: ترتيبات لصرف (420) مليون للمزارعين بمشروع الجزيرة

أعلن البنك الزراعي عن ترتيبات لصرف (420) مليون جنيه للمزارعين بمشروع الجزيرة خلال الفترة المقبلة، مقابل شراء فائض القمح والتقاوي من جملة (1,2) مليار جنيه، وكشف عن تأمين 300 ألف جوال سماد داب بفروع البنك بالولاية.

وكشف مدير البنك الزراعي المكلف قطاع الجزيرة، ذو الكفل أحمد الأمين حسب صحيفة السوداني ، عن اكتمال إجراءات استجلاب 60 ألف طن سماد اليوريا لسد كافة احتياجات الموسم الزراعي الجديد بمشروع الجزيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)