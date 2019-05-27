التعليق لك !!

1

*حمل جيشه على جزء من شعبه..

*فتح عليهم طاقةً من جهنم ؛ قذفاً…وقصفاً…وحمماً…ودكاً…وبراميل متفجرة..

*وحجته ؛ استعادة بعض تراب الوطن إلى حضن السيادة..

*وبعد أيام من الحرب الضروس استهدف العدو عاصمة دولته بصواريخ المقاتلات..

*استهدف (تراب) عاصمة الوطن ذاته..

*فكان (أسداً) على شعبه…وعند الحروب نعامة ؛ وصمتت كل أسلحته عن العدو..

*وتحلى – فجأةً – بصبر حكيم ؛ غاب عنه تجاه شعبه..

*وقال قولته المحفوظة عن ظهر قلب (نحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين)..

*ثم لا يأتي هذان الزمان والمكان (أبداً)..

2

*قال أمام حشد من أتباع حزبه ساخراً (خليهم يهزوا ضراعاتهم ونهز نحنا ضراعاتنا)..

*ثم واصل وهو يضحك (نشوف ضراعات منو فينا الأقوى)..

*بعد يومين فقط من سخريته هذه – واستعراضه عضلات الأذرع – سقط نظامه..

*داهموا قصره المنيف وهم (يهزون ضراعاتهم) ؛ فلم يجدوه..

*ولم يجدوا – بالطبع – (ضراعه)..

3

*من المحتمل أن يُنفذ فيهم حكم الإعدام عقب عيد الفطر ؛ نفر من علماء الدين..

*وصحائفهم القضائية تحوي (37) تهمة..

*إحداها ؛ أنهم لم يكونوا يقومون بواجب الدعاء لولي العهد كما (يجب)..

*ولا ندري ما هو موقع عدم الدعاء هذا من الإعراب الديني..

*لدى علماء السلطان طبعاً..

4

*لأول مرة يعرف الناس اسمه ؛ واسم الكيان الذي كان يرأسه..

*وما هذا الجهل به إلا لأنهم جهلوا دوره ؛ وكانوا إزاء كيانه المذكور أشد جهلا..

*أما الكيان المجهول فهو (مجلس الولايات)..

*عندما سقط مجلسه – مع سقوط النظام كله – رفض تسليم عربة مرسيدس رئاسية..

*قال إنها هدية من الرئيس ؛ والهدية لا تُهدى…ولا (تُسلم)..

*وحين قيل له إنها ليست ملكاً للرئيس – وإنما تتبع للرئاسة – فاجأهم بكلام أعجب..

*قال : أو لم يكفكم أني سلمتكم (4) سيارات؟..

5

*تحاول أن تلعب دوراً إقليمياً أكبر من حجمها…وامكاناتها…و (شخصيتها)..

*وفي سياقه تعمل على التدخل في شؤون دولٍ من حولها..

*والهدف ؛ ضبط إيقاعها على نغمة (هواها) السياسي…كدولةٍ (قابضة)..

*وفي سياقه أيضاً تخوض حرباً ضد (شرذمة)…بدولة مجاورة..

*وهذه الشرذمة تقصف – منذ أيام – أهدافاً داخل الدولة التي تريد أن تكون (كبرى)..

*تقصفها بدقة شديدة…رغم عدم امتلاكها مقاتلةً واحدة..

*ولكنها تمتلك – فقط – طائرات مسيرة…من شاكلة التي يلهو بها أطفال (الخواجات)..

*فتعجز الدولة (الكبرى) عن ضربها…أو صدها..

*بل وحتى عن مجرد (رصدها !!).

الانتباهة