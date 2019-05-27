عقب زيارة البرهان لأبو ظبي.. المجلس العسكري السوداني يتضامن مع الإمارات

أعلن المجلس العسكري السوداني، فجر اليوم الاثنين، دعمه وتضامنه مع الإمارات بعد الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا سفن بمياهها الاقتصادية قرب إمارة الفجيرة.

وجاء موقف المجلس الجديد بعد زيارة استمرت لساعات أداها رئيسه عبد الفتاح البرهان إلى الإمارات، التقى خلالها بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأكد شمس الدين كباشي المتحدث الرسمي باسم المجلس حق الإمارات في الدفاع عن نفسها، وأضاف أن البرهان عبر عن ذات الموقف في لقائه بولي عهد أبو ظبي.

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وأوضح المتحدث بحسب الجزيرة نت أن مباحثات البرهان مع ولى عهد أبو ظبي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وكان رئيس “العسكري” أدى أمس الأحد زيارة إلى الإمارات، في ثانية زياراته الخارجية بعد مصر.

ومؤخرا، تعرضت أربع سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات -بينهما سفينتان سعوديتان- لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

وتشهد منطقة الخليج توترا كبيرا عقب تلويح الولايات المتحدة بالتصعيد العسكري ضد إيران، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات إيرانية محتملة لتنفيذ هجمات ضد المصالح الأميركية بدول الخليج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)