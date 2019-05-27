“السيسا” تطلع على الأوضاع الراهنة في السودان

التاريخ: 27-مايو-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة اطّلع وفد من أجهزة المخابرات والأمن الإفريقية (السيسا)، برئاسة ليكاندو بنديكت رئيس الدورة الحالية للسيسا – مدير جهاز الأمن الناميبي؛ اطلع على الأوضاع الراهنة بالسودان، وكيفية التحول والانتقال للمرحلة القادمة، بجانب الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني التقى عضو المجلس العسكري الانتقالي ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بوفد (السيسا). واطمأن الوفد على مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وسير عملية التفاوض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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