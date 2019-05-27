“الدعم السريع” تضبط شاحنة (كريمات وحبوب مُخدّرة) بشمال دارفور

ضبطت المجموعة الثامنة بقوات الدعم السريع الموجودة بقطاع الزرق بولاية شمال دارفور، عربة لوري ماركة (zs) محملة بالكريمات والحبوب المخدرة الممنوعة، بعضها منتهية الصلاحية مهربة من تشاد إلى الخرطوم.

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وأوضح قائد المجموعة الرائد النور الدومة حسب الصيحة أمس، أنه تم ضبط العربة في منطقة “بئر الديك” الواقعة بين كتم والزرق، بعد مطاردة لعشرة كيلومترات. وحيا الدومة، قوات الدعم السريع قادةً وأفراداً على إنجازاتها وحمايتها لممتلكات الشعب السوداني، وأكد جاهزية وسرعة القوات، علاوة على الحسم لكل من تسوّل له نفسه العبث بممتلكات وأرواح الشعب السوداني. ودعا المواطنين إلى عدم اللجوء لمثل هذه الممارسات الخاطئة التي تضر الشعب السوداني، لاسيما الحبوب المخدرة والكريمات الممنوعة وآثارها السالبة لاستخدامها دون وصفة طبية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)