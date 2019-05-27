تفاصيل ارتداد صك بقيمة ثلاثة مليارات وأكثر

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قال الشاكي لدى مثوله ‏بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عاطف محمد عبدالله ‏أمس بأنه يتعامل مع المتهم تاجر وهو صاحب محلات تجارية، وأن ‏المتهم اشترى منه بطاريات وإطارات وفي المقابل حرر له شيكاً بقيمة ‏‏(340) ألف جنيه، وذلك لضمان مستحقاته، مضيفاً بحسب التيار أن المتهم حدد له ‏بعد شهر سوف يقوم تسليمه المبالغ المالية موضوع الاتهام إلا أن المتهم فشل في سداد ‏الشيك مما دفع به لتدوين بلاغ بقسم الشرطة، وجهت له النيابة تهمة ‏تحت المادة (179) من القانون الجنائي المتعلقة بتحرير صك مرتد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)