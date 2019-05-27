تفاصيل ارتداد صك بقيمة ثلاثة مليارات وأكثر

التاريخ: 27-مايو-2019
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قال الشاكي لدى مثوله بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عاطف محمد عبدالله أمس بأنه يتعامل مع المتهم تاجر وهو صاحب محلات تجارية، وأن المتهم اشترى منه بطاريات وإطارات وفي المقابل حرر له شيكاً بقيمة (340) ألف جنيه، وذلك لضمان مستحقاته، مضيفاً بحسب التيار أن المتهم حدد له بعد شهر سوف يقوم تسليمه المبالغ المالية موضوع الاتهام إلا أن المتهم فشل في سداد الشيك مما دفع به لتدوين بلاغ بقسم الشرطة، وجهت له النيابة تهمة تحت المادة (179) من القانون الجنائي المتعلقة بتحرير صك مرتد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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