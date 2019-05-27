لافروف ناصحا "ترامب": استمع للعسكريين السابقين عن فكرة الحرب مع إيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تعليقا على نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، أن أي زيادة في القدرات العسكرية ستؤدي إلى مخاطر جديدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الإثنين: "بالنسبة لقرار الرئيس ترامب بإرسال 1500 جندي كإضافة إلى أولئك الذين تم نشرهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكما تعلمون، كلما زادت الإمكانات العسكرية، زادت المخاطر، آمل كثيرًا أن تُسمع أصوات القادة العسكريين السابقين والسياسيين والدبلوماسيين المعارضين لفكرة الحرب ضد إيران، في واشنطن".

وتابع بقوله: "على الأقل لدينا أمل في ذلك. فليس كل من في القيادة الأمريكية لديه تطلعات عدوانية".

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وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترسل نحو 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، ووفقا له، تهدف هذه الخطوة إلى حماية الجيش الأمريكي الحالي بالفعل في المنطقة.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وفرضت السلطات الأمريكية عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني.

كما أعلنت الولايات المتحدة أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وردًا على ذلك، اعلنت إيران القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية منظمة إرهابية، وبأن الولايات المتحدة "دولة راعية للإرهاب".