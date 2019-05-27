محمد كريم بصحبة النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها (صورة)

نشر الفنان محمد كريم، صورة تجمعه بالنجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها الممثل الأمريكى نيك جوناس، على هامش مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72. ويشارك محمد كريم في بطولة الفيلم A Score to Settle، من بطولة نيكولاس كيدج، كارولينا ويدرا، بنجامين برات، إيان تريسى، ويجسد فى الفيلم دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.

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