حددت تقارير صحفية إيطالية، موعد تقديم نادي انتر ميلان مدربه الجديد أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق ليحل محل لوتشيانو سباليتي. وقال موقع كالتشيو ميركاتو، إن انتر ميلان سوف يعلن تعيين كونتي مدربا للفريق بدلا من سباليتي يوم الأربعاء المقبل. وتابع الموقع أن كونتي سوف يوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع انتر ميلان مقابل 12 مليون يورو سنويا. وختم الموقع تقريره بأن كونتي سوف يتحدث في مؤتمر صحفي كمدرب لانتر ميلان يوم الخميس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد إعلان تعاقد إنتر ميلان مع كونتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.