تحديث جديد من أبل لإصلاح بعض المشكلات بهواتف أيفون

أطلقت شركة أبل تحديث iOS 12.3.1 لإصلاح بعض المشكلات بجميع أجهزة أيفون وأيباد المدعومة.
وبحسب موقع GSM الهندي، فيتعلق هذا التحديث بمشكلة الأخطاء فى مكالمات VoLTE، أو خدمة Voice over LTE وهي خدمة تتيح للمستخدمين الاعتماد على شبكات الجيل الرابع LTE لإتمام المكالمات الصوتية مع إمكانية استمرار تصفحه للإنترنت أثناء المكالمة دون انقطاع.
وكانت هناك مشكلة تمنع من إجراء أو استقبال هذه المكالمات، لكن التحديث الجديد وفر حل لهذه المشكلة، كذلك فقد حصل تطبيق الرسائل على إصلاحين أيضًا، فواحدا من هذه الأخطاء كان يؤدي إلى ظهور رسائل من مرسلين غير معروفين في قائمة المحادثات الخاصة بالمستخدمين حتى لو كان خيار تصفية الرسائل القادمة من مجهولين مفعل، والآخر لمشكلة قد تمنع ارتباط تقرير البريد غير الهام من التي تظهر في رسائل المواضيع من مرسلين غير معروفين.
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