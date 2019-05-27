تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة اليوم

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحا 31.990 نقطة ليصل إلى، مستوى 5623.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% رابحاً 49.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6095.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.480 نقطة ليصل إلى مستوى 4715.95 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 36.7 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار كويتى عبر 1836 صفقة.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.06%.
وجاء سهم "آن" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.76%، تلاه السورية بنسبة 6.06%، ثم مواشى بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "المصالح" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم العيد بنسبة 10%، ثم المعدات بنسبة 8.87%.
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