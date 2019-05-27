قال وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد، اليوم الإثنين، إن أداء حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية كان "مخيبا للآمال بشكل كبير" وأن حزبه بحاجة إلى الاتحاد من أجل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي."البريكست"
"واضاف جافيد :"النتائج مخيبة للآمال للغاية، ولكن هذا هو الحكم على تعاملنا مع البريكست، هناك درس واضح: الناس يريدون منا أن نستمر فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية البريطانى: نتائج الانتخابات الأوروبية مخيبة للآمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.