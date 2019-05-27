وزير الداخلية البريطانى: نتائج الانتخابات الأوروبية مخيبة للآمال

قال وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد، اليوم الإثنين، إن أداء حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية كان "مخيبا للآمال بشكل كبير" وأن حزبه بحاجة إلى الاتحاد من أجل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي."البريكست"

"واضاف جافيد :"النتائج مخيبة للآمال للغاية، ولكن هذا هو الحكم على تعاملنا مع البريكست، هناك درس واضح: الناس يريدون منا أن نستمر فيه.

وفي جميع أنحاء إنجلترا وويلز، حصل حزب بريكست التابع لـ"نايجل فاراج" على نصيب الأسد من التصويت، حيث رفض الناخبون حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزب العمال المعارض الرئيسي.