عااااجل … البرهان يزور جوبا اليوم و يلتقي سلفاكير

قالت صحيفة التيار ان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيزور اليوم جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان و يلتقي خلال الزيارة برئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت .

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