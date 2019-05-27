“العسكري” يلمح لخيارات أخرى بسبب بطء التفاوض

قال المجلس العسكري الانتقالي، إن أن التفاوض مع قوى الحرية والتغيير حول السلطة الانتقالية يسير بوتيرة ضعيفة، وإن إستمر الحال هكذا ربما يفضي للكثير من الخيارات التي ترعى مصلحة المواطن السوداني وتحفظ السودان.

وأوضح الناطق باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي، خلال تنوير لضباط وضباط صف وجنود منطقة أم درمان العسكرية امس، أن المجلس ظل بلجانه المختلفة يؤدي ما عليه في مجال الخدمات الأمر الذي أدى لاستقرار كافة ما يحتاجه المواطن.

وأضاف أن نظرا لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد وبعض المهددات فإن المجلس العسكري يمثل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بوصفه الضامن الرئيس لإستقرار البلاد.