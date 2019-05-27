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المؤتمر الوطني يعقد اجتماعًا لمكتبه القيادي ويتحدى الإضراب

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في خطوة غير متوقعة أعلن حزب المؤتمر الوطني عن انعقاد مكتبه القيادي الأول عقب نجاح الثورة التي أدّت إلى إسقاط نظامه.  

  وقالت الصحيفة إنّ الوطني أوضح أنّ أجندة الاجتماع تشمل إعادة بناء الحزب والرؤية الاستراتيجية.
   وأشارت الصحيفة إلى أنّ أمانات الحزب شهدت نشاطًا مكثفًا خلال الأيام الماضية حيث أعلنت أمانة أصحاب العمل تبنيها لمبادرة لتوظيف المتضررين من تجميد الحسابات المصرفية، وخاصة أبناء الشهداء ومنسوبي الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية الذين تضرّرت أسرهم من تجميد الحسابات المصرفية أو تسريحهم من العمل.

   وقالت الصحيفة إنّ أمانة العاملين بالمؤتمر الوطني وجهت منسوبيها لإعلاء القيم الوطنية، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين وخاصة في القطاع الخدمي”المستشفيات والمراكز الصحية والكهرباء والمياه”. 

وقالت إنّ ذلك يأتي ردًا على دعوات الإقصاء وتطهير الخدمة المدنية، ووجهت جميع منسوبيها بالعمل ساعة إضافية طوال فترة الدعوة للإضراب.   

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