المؤتمر الوطني يعقد اجتماعًا لمكتبه القيادي ويتحدى الإضراب

في خطوة غير متوقعة أعلن حزب المؤتمر الوطني عن انعقاد مكتبه القيادي الأول عقب نجاح الثورة التي أدّت إلى إسقاط نظامه.
وقالت الصحيفة إنّ أمانة العاملين بالمؤتمر الوطني وجهت منسوبيها لإعلاء القيم الوطنية، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين وخاصة في القطاع الخدمي”المستشفيات والمراكز الصحية والكهرباء والمياه”.
وقالت إنّ ذلك يأتي ردًا على دعوات الإقصاء وتطهير الخدمة المدنية، ووجهت جميع منسوبيها بالعمل ساعة إضافية طوال فترة الدعوة للإضراب.
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