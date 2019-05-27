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محاكمة (8) متهمين بينهم سيدة بتزوير مستندات وشهادات جامعية

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التاريخ: 27-مايو-2019

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محاكمة (8) متهمين بينهم سيدة بتزوير مستندات وشهادات جامعية

تتواصل بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي أحمد عواض جلسة للسماع في قضية تزوير المستندات والشهادات الجامعية لـ(8) متهمين من بينهم سيدة، وذلك ببحري.

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وتشير وقائع البلاغ المدون بقسم شرطة بحري أبلغ الشاكي إثر معلومة توافرت لدى الشرطة الأمنية ببحري أفادت أن شبكة تقوم بتزوير المستندات والأوراق الثبوتية وعلى الفور باشرت الشرطة تحرياتها وبعد الرصد والمتابعة تم عمل كمين بواسطة مصدر وأسفر عن ضبط المتهمين كما حرزت المعروضات واقتيادهم إلى قسم الشرطة التي دونت في مواجهتهم بلاغ تحت نص المادة 123/21 الاشتراك في التزوير، تم إخضاعهم للتحريات وعقب اكتمالها أحيل البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري وقضية الاتهام، كما تم استجواب المتهمين الذين وجهت لهم المحكمة التهمة حسب صحيفة التيار، وحددت جلسة للسير في الإجراءات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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