ارتفاع السكر والدقيق واستقرار حركتي البيع والشراء

شهدت سلعتي السكر والدقيق ارتفاعاً ملحوظاً، وقال التاجر بسوق أم درمان حسب الرسول محمد لمصادر إن السوق يشهد حالة إقبال واضحة في حركة البيع والشراء، حيث بلغ سعر جوال السكر كنانة 1700 جنيه والمستورد 1600 جنيه. فيما بلغ سعر دقيق سيقا 410 جنيهات، وسعر جركانة زيت الفول 1230 جنيهاً والتحمير 1280 جنيهاً، وبلغ سعر البصل الربع 120 جنيهاً، وسعر لبن البدرة 3 كيلو 1750 جنيهاً.

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فيما أوضح المصدر حسب صحيفة الإنتباهة، أن هناك زيادة واضحة للشاي حيث بلغ سعر كرتونة الشاي 10 أرطال 1450 جنيهاً، أما البن فبلغ سعر الرطل 70 جنيهاً، والفول المصري سيوبر سعر الربع 600 جنيه، وأما المكرونة والشعيرية والسكسكانية بلغ سعر الكرتونة 320 جنيهاً، فيما بلغ جوال العدس 1100 جنيهاً، وسعر ربع العدسية 320 جنيهاً، والأرز زنة 20 كيلو فبلغ 1050 جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)