كباشي: ” لا صحة لإتفاقنا بشأن نسب المجلس السيادي ورئاسته”

التاريخ: 27-مايو-2019
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قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي إنهم لم يتفقوا مع قوى الحرية والتغيير بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ولا رئاسة المجلس .
وأكد الكباشي في تصريح خاص إنهم لم يدعوا قوى الحرية لجلسة تفاوض، وأضاف: لا صحة لإتفاقنا حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي، ومن يكون إبراهيم الشيخ هذا الذي يتحدث باسمنا ؟! .
وكان القيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ قد أكد بمواقع التواصل الاجتماعي اتصال المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير وأعلن موافقته على نسب (5) للمدنيين و(5) للعسكريين في المجلس السيادي .
بجانب موافقته على الرئاسة الدورية، وكشف الشيخ وبحسب صحيفة السوداني، عن دعوة المجلس العسكري لقوى الحرية لاجتماع اليوم لحسم الملف .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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