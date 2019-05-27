اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

كباشي: ” لا صحة لإتفاقنا بشأن نسب المجلس السيادي ورئاسته”

0 نشر
ميادة 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 27-مايو-2019

12 مشاهدة

كباشي: ” لا صحة لإتفاقنا بشأن نسب المجلس السيادي ورئاسته”

قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي إنهم لم يتفقوا مع قوى الحرية والتغيير بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ولا رئاسة المجلس .

 

وأكد الكباشي في تصريح خاص إنهم لم يدعوا قوى الحرية لجلسة تفاوض، وأضاف: لا صحة لإتفاقنا حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي، ومن يكون إبراهيم الشيخ هذا الذي يتحدث باسمنا ؟! .

Advertisements

 

وكان القيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ قد أكد بمواقع التواصل الاجتماعي اتصال المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير وأعلن موافقته على نسب (5) للمدنيين و(5) للعسكريين في المجلس السيادي .

 

بجانب موافقته على الرئاسة الدورية، وكشف الشيخ وبحسب صحيفة السوداني، عن دعوة المجلس العسكري لقوى الحرية لاجتماع اليوم لحسم الملف .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كباشي: ” لا صحة لإتفاقنا بشأن نسب المجلس السيادي ورئاسته” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا