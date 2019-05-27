كباشي: ” لا صحة لإتفاقنا بشأن نسب المجلس السيادي ورئاسته”

قال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي إنهم لم يتفقوا مع قوى الحرية والتغيير بشأن نسب التمثيل في المجلس السيادي ولا رئاسة المجلس .

وأكد الكباشي في تصريح خاص إنهم لم يدعوا قوى الحرية لجلسة تفاوض، وأضاف: لا صحة لإتفاقنا حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي، ومن يكون إبراهيم الشيخ هذا الذي يتحدث باسمنا ؟! .

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وكان القيادي بحزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ قد أكد بمواقع التواصل الاجتماعي اتصال المجلس العسكري بقوى الحرية والتغيير وأعلن موافقته على نسب (5) للمدنيين و(5) للعسكريين في المجلس السيادي .

بجانب موافقته على الرئاسة الدورية، وكشف الشيخ وبحسب صحيفة السوداني، عن دعوة المجلس العسكري لقوى الحرية لاجتماع اليوم لحسم الملف .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)