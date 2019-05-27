ود الأمين يهتف: حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب

وسط حضور كبير نظم اتحاد نقابة المهن الموسيقية إفطاره السنوي بداره بشارع الموردة بأم درمان ، وخاطب الإفطار الموسيقار محمد الأمين ، مؤكداً إن اتحاد الفنانين تعرض إلى محاولات من البعض لتقليل دوره في الثورة وتصويره أنه كان بعيداً عنها ، وإنه شخصياً تعرض غلى ذات المحاولة برغم أنه غنى للثورة .

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كاشفاً أن مهرجانه الخاص بالأغنية الوطنية ما قام إلا بعد أن رأى أن القمع وكبت الحريات قلل الإحساس الوطني لدى الكثيرين ، وأنه طلب منه أن يقدم في حفل ختام المهرجان وثيقة باسم الفنانين تدعم ترشيح البشير في انتخابات 2020 ، لكنه رفض ذلك وهدد بعدم الحضور إلى الحفل بحسب صحيفة آخر لحظة ، مؤكداً انه غنى أمام البشير أغنيته الوطنية التي تطالب بالمحاسبة (فوق عرش المنى) ، وأختتم محمد الأمين حديثه في الإفطار بالهتاف الثوري حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب الذي ردده الفنانين من خلفه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)