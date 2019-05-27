السجن لمنتحل صفة ضابط بالجيش بميدان الاعتصام بالقيادة

التاريخ: 27-مايو-2019
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أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شمال عقوبة السجن لمدة عام والغرامة 10 آلاف جنيه في مواجهة شاب أدانته المحكمة بانتحال صفة نظامي بالقوات المسلحة ، وذلك أثناء تجواله داخل ميدان الاعتصام بالقيادة العامة ، وقررت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة حبس المدان 6 أشهر في حالة عدم دفعه للغرامة ، وذلك على خلفية القبض على المدان بميدان الاعتصام وهو يرتدي الزي العسكري.
وبالاشتباه به تم توقيفه من قبل الشاكي ونظاميين آخرين ، وبالتحري معه ادعى أنه ضابط برتبة ملازم أول ، ألا أنه عجز عن إثبات ذلك ، بالإضافة إلى أنه كان مخموراً ، وتشاجر مع عدد من المعتصمين بالقيادة ، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الخرطوم شمال ن وبالتحري معه أقر بإنتاحله صفة ضابط ، وقال إنه قام بارتداء الزي العسكري وتوجه به إلى ساحة الاعتصام بالقيادة العامة ، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت نص المادة (93) من القانون الجنائي المتعلقة بانتحال صفة الموظف العام ، فكانت الإجراءات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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