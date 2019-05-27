السجن لمنتحل صفة ضابط بالجيش بميدان الاعتصام بالقيادة

أوقعت محكمة جنايات الخرطوم شمال عقوبة السجن لمدة عام والغرامة 10 آلاف جنيه في مواجهة شاب أدانته المحكمة بانتحال صفة نظامي بالقوات المسلحة ، وذلك أثناء تجواله داخل ميدان الاعتصام بالقيادة العامة ، وقررت المحكمة بحسب صحيفة آخر لحظة حبس المدان 6 أشهر في حالة عدم دفعه للغرامة ، وذلك على خلفية القبض على المدان بميدان الاعتصام وهو يرتدي الزي العسكري.

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وبالاشتباه به تم توقيفه من قبل الشاكي ونظاميين آخرين ، وبالتحري معه ادعى أنه ضابط برتبة ملازم أول ، ألا أنه عجز عن إثبات ذلك ، بالإضافة إلى أنه كان مخموراً ، وتشاجر مع عدد من المعتصمين بالقيادة ، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الخرطوم شمال ن وبالتحري معه أقر بإنتاحله صفة ضابط ، وقال إنه قام بارتداء الزي العسكري وتوجه به إلى ساحة الاعتصام بالقيادة العامة ، وباكتمال كافة التحريات أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت نص المادة (93) من القانون الجنائي المتعلقة بانتحال صفة الموظف العام ، فكانت الإجراءات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)