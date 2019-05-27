 أزمة المعتمرين تجبر شركات النقل البحري بوقف بيع التذاكر

التاريخ: 27-مايو-2019
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كشفت مصادر عن توقف شركات النقل البحري عن بيع التذاكر ، بسبب الأزمة التي تواجه نقل المعتمرين العالقين بميناء سواكن ، من جانبه كشف الأمين العام لوكالات السفر والسياحة البلولة حامد ، بحسب صحيفة آخر لحظة عن تفويج عدد من الوكالات معتمرين لولاية البحر الأحمر دون تذاكر نتيجة لتوقف عمليات البيع بالخرطوم بعد أن باتت التذاكر تباع بسواكن فقط ، الأمر الذي تسبب في إخلال الوكالات بالالتزام السابق لهم بعدم تفويج أي معتمر بدون تذاكر ، داعياً إلى ضرورة معالجة الأمر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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