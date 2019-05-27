المؤتمر السوداني: العسكري يقف عثرة أمام تحقيق أهداف الثورة

قال حزب المؤتمر السوداني ، إن المجلس العسكري بتعنته في التفاوض يقف عثرة أمام تحقيق مطالب الثورة ، مؤكداً إن الإضراب السياسي هو حلقة جديدة من النضال لإكمال تحقيق أهداف الثورة ، وقال المؤتمر السوداني إن البلاد تدخل مرحلة مفصلية من تاريخ ثورتها التي انتصرت فيها إرادة الشعب التي لم تلن أمام بطش الجلاد .

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وأوضح بحسب صحيفة آخر لحظة أن قوى الحرية والتغيير انخرطت في تفاوض مع المجلس العسكري بهدف نقل السلطة للمدنيين باعجل ما تيسر ، مضيفاً لكن هذا المسار ظل يعطل تكوين السلطة الانتقالية المدنية التي تعبر عن قوى الثورة ، إلى أن مضى الشهر الثاني والآمال في إكمال مهام الثورة تصطدم بحائط تعنت المجلس العسكري ووقوفه عثرة في طريق تحقيق مطالب الشعب .

لخرطوم (أخبار الخليج 365)