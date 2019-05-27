التاريخ: 27-مايو-2019
1 مشاهدة
قال حزب المؤتمر السوداني ، إن المجلس العسكري بتعنته في التفاوض يقف عثرة أمام تحقيق مطالب الثورة ، مؤكداً إن الإضراب السياسي هو حلقة جديدة من النضال لإكمال تحقيق أهداف الثورة ، وقال المؤتمر السوداني إن البلاد تدخل مرحلة مفصلية من تاريخ ثورتها التي انتصرت فيها إرادة الشعب التي لم تلن أمام بطش الجلاد .
وأوضح بحسب صحيفة آخر لحظة أن قوى الحرية والتغيير انخرطت في تفاوض مع المجلس العسكري بهدف نقل السلطة للمدنيين باعجل ما تيسر ، مضيفاً لكن هذا المسار ظل يعطل تكوين السلطة الانتقالية المدنية التي تعبر عن قوى الثورة ، إلى أن مضى الشهر الثاني والآمال في إكمال مهام الثورة تصطدم بحائط تعنت المجلس العسكري ووقوفه عثرة في طريق تحقيق مطالب الشعب .
لخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر السوداني: العسكري يقف عثرة أمام تحقيق أهداف الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.