أمر بالقبض على المتهم الأول في قضية (حميدتي المزيف)

أمرت محكمة جنايات الخرطوم شمال بالقبض على المتهم الأول في قضية (حميدتي المزيف) لغيابه للمرة الثالثة على التوالي عن جلسة محاكمته في القضية المتهم فيها و(3) آخرين بينهم نزيل بسجن كوبر.

الجدير بالذكر أن المتهمين يواجهون تهماً بانتحال صفة حميدتي قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري الحالي والاحتيال على المواطنين.

يذكر أن ممثل الدفاع عن المتهم كان قد أودع أمام قاضي المحكمة حامد صالح حسب صحيفة الإنتباهة، إفادة تقرير طبي تفيد بأن تغيب موكله عن الجلسة الماضية لأسباب مرضية، فيما واصل المتهم الغياب عن جلسة أمس التي كانت محددة لمواصلة سماع قضية الاتهام دون إبداء أسباب تبرر غيابه في ظل غياب محاميه أيضاً من المثول أمام المحكمة.

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كما أمرت المحكمة أيضاً بإعلان سلطات سجن كوبر القومي لإحضار المتهم الرابع للجلسة القادمة التي حددت لها العاشر من يونيو القادم، وأمرت ذات المحكمة بإعادة إعلان لواء شرطة بالمعاش بوصفه آخر شهود الاتهام للمثول أمامها والإدلاء بإفادته، فيما ألزمت المستشار القانوني لقوات الدعم السريع برتبة نقيب بإحضار وكيل نيابة يتبع للنيابة العامة للمثول أمامها لتمثيل الاتهام عن الحق العام وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، أو إحضاره إذناً من النائب العام لتمثيله الاتهام عن الحق العام في القضية.

وبحسب التفاصيل الأولية أن الشاكي مساعد من قوات الدعم السريع أبلغ بموجب عريضة من نيابة أمن الدولة عبر الشؤون القانونية يفيد بأن هنالك شبكة تعمل على ابتزاز المواطنين باسم قائد قوات الدعم السريع الفريق أول (حميدتي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)