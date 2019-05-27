“الجبهة الثورية” ترسل التوم هجو على رأس وفد المقدمة

بدأت الجبهة الثورية ترتيبات داخلية لإرسال وفد مقدمة للخرطوم توطئة لوصول قيادات الحركات المسلحة .

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قال رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي أن الوفد سيرأسه القيادي الاتحادي التوم هجو، ومن المتوقع أن يصل الوفد قبل عيد الفطر وفقاً لما ذكر، وتضم الجبهة الثورية حركات مسلحة أبرزها تحرير السودان والعدل والمساواة وحركات مدنية مطلبية من بينها الجبهة الشعبية لشرق السودان .

وتمثل الثورية وبحسب صحيفة التيار، أحد أبرز مكونات تحالف نداء السودان الذي يقود التفاوض مع المجلس العسكري مع مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)