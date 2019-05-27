التاريخ: 27-مايو-2019
17 مشاهدة
بدأت الجبهة الثورية ترتيبات داخلية لإرسال وفد مقدمة للخرطوم توطئة لوصول قيادات الحركات المسلحة .
قال رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي أن الوفد سيرأسه القيادي الاتحادي التوم هجو، ومن المتوقع أن يصل الوفد قبل عيد الفطر وفقاً لما ذكر، وتضم الجبهة الثورية حركات مسلحة أبرزها تحرير السودان والعدل والمساواة وحركات مدنية مطلبية من بينها الجبهة الشعبية لشرق السودان .
وتمثل الثورية وبحسب صحيفة التيار، أحد أبرز مكونات تحالف نداء السودان الذي يقود التفاوض مع المجلس العسكري مع مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الجبهة الثورية” ترسل التوم هجو على رأس وفد المقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.