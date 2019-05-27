أديب: الإضراب السياسي العام حق تكفله المواثيق الدولية

التاريخ: 27-مايو-2019
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أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن الإضراب العام حق محمي بالدستور من ناحية فنية، وأضاف: “لا شك أن الدستور الآن معطل لكن حق الإضراب حق مكفول على المستوى الدولي وهذه الأحكام باقية والمجلس العسكري يقر بذلك في اقتراحه لوثيقة الدستور والتي تشمل وثيقة الحلول” .
وأوضاح أديب أنه ليس من حق أي شخص أو جهة أن تفصل أحداً بسبب مشاركته في الإضراب، مشيراً إلى أن الإضراب الحالي هو إضراب لأسباب عامة وليست أسباب تتعلق بالعمل .
والإضراب السياسي العام وبحسب صحيفة الجريدة، من حق أي مؤسسة أو أي عامل أو موظف أن يشارك فيه حسب اللوائح والعهود الدولي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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