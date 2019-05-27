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مراجعة ملفات العاملين بشركة توزيع الكهرباء

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التاريخ: 27-مايو-2019

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مراجعة ملفات العاملين بشركة توزيع الكهرباء

أخضعت شركة التوزيع بالكهرباء ملفات وشهادات العاملين لفحص دقيق وتمحيص وكل الترقيات السابقة والتعيينات.

وحل المدير العام الجديد إدارة الأمن والسلامة بالشركة، وقرر في ذات الأثناء إعادة فحص أوراق وشهادات العاملين بها، بينما أكدت مصادر بالشركة حسب صحيفة الإنتباهة، أن غالبية التابعين للإدارة السابقة من عضوية المؤتمر الوطني و(التمكين).

 

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ولاحقاً أكدت مصادر أخرى أن المدير العام تعرض لتهديدات بشأن حل الإدارة المختصة بالأمن والسلامة، وذكرت المصادر أن المدير كون لجنة لمتابعة حلها وفحص أوراق وشهادات التابعين لها.

 

 

وفي غضون ذلك يجري المدير العام الجديد مراجعات هي الأولى من نوعها عبر لجنة للعاملين بالتوزيع ومسمياتهم الوظيفية ومخصصاتهم وأسس التعيين التي تم اعتمادها عند تعيينهم بالشركة.

الحرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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