مبعوث أمريكي يلتقي قيادات بـ(الشيوعي)

التاريخ: 27-مايو-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة التقى مبعوث أمريكي قيادات بالحزب الشيوعي في الخرطوم لبحث تطورات التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي. Advertisements وقالت مصادر بالحزب أمس، إن المبعوث التقى قيادات الحزب وبحث عدة ملفات متعلقة بالتطورات التفاوضية الجارية بحضور القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم ستيفن كوتسيس حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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