تفاصيل اجتماع قوى الحرية والسفير السعودي

التاريخ: 27-مايو-2019
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عقدت لجنة العلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير اجتماعاً موسعاً مع السفير السعودي في الخرطوم أمس.
وقال القيادي بقوى الحرية أمجد فريد لمصادر أمس إن اللجنة تلتقي بشكل راتب بجميع الفاعلين في الشأن السوداني بما في ذلك السفارات.
وأفصح أمجد حسب صحيفة الإنتباهة، عن مناقشة اللقاء لتأكيدات بأن تلعب المملكة دوراً إيجابياً في تلبية مطالب الشعب السوداني، بالوصول لسلطة انتقالية مدنية، وهذه المطالب لا يمكن التراجع عنها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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