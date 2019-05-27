تفاصيل اجتماع قوى الحرية والسفير السعودي

التاريخ: 27-مايو-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة عقدت لجنة العلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير اجتماعاً موسعاً مع السفير السعودي في الخرطوم أمس. Advertisements وقال القيادي بقوى الحرية أمجد فريد لمصادر أمس إن اللجنة تلتقي بشكل راتب بجميع الفاعلين في الشأن السوداني بما في ذلك السفارات. وأفصح أمجد حسب صحيفة الإنتباهة، عن مناقشة اللقاء لتأكيدات بأن تلعب المملكة دوراً إيجابياً في تلبية مطالب الشعب السوداني، بالوصول لسلطة انتقالية مدنية، وهذه المطالب لا يمكن التراجع عنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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