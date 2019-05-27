تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الإنتباهة * المهدي يفاجئ حلفاءه ويرفض الإضراب * تطورات في شركة توزيع الكهرباء .. تفاصيل اجتماع قوى الحرية والسفير السعودي صحيفة السوداني * الإضراب .. الأمة القومي يرفض والمؤتمر السوداني يدعم * بن زايد: ندعم السودان ونثق في قدرة شعبه على تجاوز المرحلة الحالية * المجلس العسكري يلمح لخيارات لصالح المواطن صحيفة التيار * مناوي .. قريباً بالخرطوم Advertisements * الغموض يكتنف مصير مفاوضات المجلس العسكري وقوى التغيير * بعد القاهرة .. البرهان في ابو ظبي * صحيفة الجريدة * المؤتمر الوطني يعقد اجتماعاً لمكتبه القيادي ويتحدى الإضراب * العسكري يلمح لخيارات أخرى بسبب بطء التفاوض * خلاف بحزب الأمة القومي حول الموقف من الإضراب صحيفة آخر لحظة * العسكري يصف التفاوض بالضعيف ويلوح بخيارات أخرى * بن زايد للبرهان: الإمارات تدعم استقرار السودان * عرمان: أيادينا ممدودة للإسلاميين الراغبين في التغيير الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.