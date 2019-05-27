مطالبات بفتح قضية مقتل الفنان خوجلي عثمان قبل 25عاما واشارة الى تورط علي عثمان محمد طه في الجريمة

التاريخ: 27-مايو-2019
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طالب الصحفي السوداني المقيم بالولايات المتحدة الامريكية صلاح شعيب – طالب بفتح ملف قضية اغتيال الفنان الكبير خوجلي عثمان التي حدثت قبل خمس وعشرين عاما يوم الخميس العاشر من نوفمبر ١٩٩٤. مشيرا الى تورط القيادي بالنظام السابق علي عثمام محمد طه .
وذكر شعيب عبر مقال منشور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- امس السبت 25مايو – ذكر (فقد أتيحت الفرصة الآن لأهل الدم لتجديد التقاضي الذي يعيد أمر ذلك التآمر ضد الفنان إلى ساحة العدل) مشيرا الى معلومات تتصل بالقضية حيث قال: ( ومؤدى بعضها أن الفنان كان يعرف شيئا من ما جرى في مؤامرة اغتيال مبارك، ولذلك قصدت جهات أمنية بعينها إسكات صوته بكلفة عالية).
وأضاف شعيب قوله: (وكذلك لرد الاعتبار لفنان كبير ذهبت روحه لبارئها نتيجة – إما – للأجواء الانغلاقية التي صاحبت تلك الفترة، أو نتيجة لإخفاء بعض معالم جريمة اغتيال الرئيس حسني مبارك التي هندسها قائد كتائب الظل الشرير علي عثمان محمد طه).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
طالع مقال الكاتب:
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