حازت الفنانة والممثلة الشابة رؤى ابنة المخرج المسرحي الكبير محمد نعيم سعد -حازت اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر دورها الذي قدمته في السلسلة الكوميدية (عطسة دراما) في حلقة بعنوان العدل حيث قامت بتجسيد شخصية الزوجة الثانية التي ظلت تتشاجر مع (ضرتها).

وأشار عدد من المتابعين للحلقة الدرامية بان التميز الذي ظهرت به الممثلة رؤى يعود لابتعادها عن الفضائيات والقنوات الرسمية التي ظلت تطل عبرها حيث قال معلق :(حتى رؤى محمد نعيم معاكم مستواها غير الفضائيات طلعتو احسن العندها رغم ان ابوها مخرج ومثلت كتير في الشاشات لكن معاكم غير ومستواها اعلى بي ١٠٠ مره ومرتاحه في التمثيل).

بينما عبر كثيرون عن اعجابهم بادائها للشخصية حيث كتب احدهم معلقا

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الفنانة رؤى محمد نعيم سعد تحصد الاعجاب بشعر (منكوش) بعيدا عن والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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