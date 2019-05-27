كشفت الناشطة السودانية والجنوبية على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة علي المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية المشهورة بأميرة الجنوبية –كشفت عن رغبتها في العودة إلى السودان بعد سقوط نظام المخلوع عمر البشير. وأوضحت أميرة في استضافة قصيرة على برنامج جديد يعده الممثل الكوميدي جلواك أوضحت العديد من الأسباب التي جعلتها تهاجر إلى أمريكا حيث ذكرت قائلة: ( أولاً تقسيم الجنوب وعيالنا بقوا يكتلو فيهم والجوع كاتلنا وطردونا وشردونا دايرين نرجعو) وختمت أميرة برغبتها في الترشح لرئاسة الجمهورية حيث قالت: (دايرة اترشح بدل البشير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : أميرة الجنوبية تعلن رغبتها في العودة للسودان والترشح لرئاسة الجمهورية بدل المخلوع عمر البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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