تجمع المهنيين يحث السعودية لدعم خيارات الشعب السوداني

طالب تجمع المهنيين السودانيين المملكة العربية السعودية بدعم خيارات الشعب السوداني في إقامة سلطة مدنية انتقالية.

والتقت لجنة العلاقات الخارجية بتجمع المهنيين السودانيين اليوم الاحد؛سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان؛علي بن حسن جعفر .

وتطرق اللقاء الى العلاقات السودانية السعودية في الوقت الراهن ومستقبلا؛ وأكد الطرفان على ضرورة أن يستمر التعاون بين البلدين خصوصاً وأن العلاقات بين الشعبين الشقيقين علاقات أزلية وتاريخية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود التجمع لعكس رؤيته حول المرحلة المقبلة السودان لكافة الأطراف الدولية والإقليمية.