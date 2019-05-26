أكد سفير المملكة المتحدة بالسودان؛ عرفات فرحات؛ موقف بلاده لانتقال السلطة للمدنيين ووقوفهم مع مطالب الشعب السوداني في حكومة مدنية. ناقش وفد العلاقات الخارجية بتجمع المهنيين السودانيين مع السفير البريطاني؛ تطورات الاوضاع في والدور الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا ودول الترويكا والاتحاد الأوربي في دعم الاستقرار في السودان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني موقفنا انتقال السلطة للمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.