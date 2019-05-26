رهن ناشطون باقليم جبال النوبة السوداني عودة القيادي بالحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو، بضامانات دولية تتعلق بقضية جنوب كردفان. وقال القيادي بالمنطقة حربي محمد أحمد، أن خيار تقرير المصير قائم إذا إستمر الوضع بالاقليم كالسابق وقتها سنخرج كرت {الحكم الذاتي}. وأضاف نحن جزء من الدولة السودانية لابد ان نعيش في دولة المواطنة ونطالب باحترام مقدساتنا وثقافاتنا واثناياتنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشطو جبال النوبة: عودة الحلو مرهونة بضمانات دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.