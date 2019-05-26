الفريق ركن "العطا" يدعو للابتعاد عن سياسة "الإقصاء"

أكد عضو اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الإنتقالي، الفريق الركن ياسر العطا، ضرورة التسامي والنهوض بالبلاد ونبذ الخلافات والبعد عن سياسة الإقصاء حفاظاً على الديمقراطية وعدم الإنحياز لحزب معين.
وثمن الفريق الركن ياسر العطا دور القوات المسلحة في حفظ الأمن والإستقرار وحقن الدماء، وخاطب الفريق الركن العطا صباح الأحد، ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية
وأكد على أهمية بناء قوات مسلحة متميزة حتى تتمكن من القيام بواجباتها في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن، وقال إن هنالك جهات تسعى لخلق الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية، ودعا لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن.
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