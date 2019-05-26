المجلس العسكري يدعو لتفويت الفرصة على زُراع الفتنة

دعا المجلس العسكري إلى ضرورة تفويت الفرصة على المتربصين بالوطن، محذّرًا في الوقت ذاته من جهات تسعى لخلق الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية.
وأمنّ عضو اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي ياسر عبد الرحمن حسن العطا، لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود منطقة بحري العسكرية اليوم”الأحد” على التسامي والنهوض بالبلاد ونبذ الخلافات والبعد عن سياسة الإقصاء، وذلك حفاظًا على الديمقراطية دون الإنحياز لحزبٍ معين حتى إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة.
وثمّن العطا دور القوات المسلّحة في حفظ الأمن والإستقرار وحقن الدماء، مؤكّدًا على أهمية بناء قوات متميزة تتمكّن من القيام بواجبها بالدفاع عن الوطن.
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