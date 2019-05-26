البرهان يلغي قرار حل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان

التاريخ: 26-مايو-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراً القى بموجبة قرار حل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان الذي أصدره مجلس الوزراء السابق . وتأتي الخطوة عقب حراك طويل مع المجلس الانتقالي قام بها أعضاء اتفاق سلام شرق السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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