البرهان يلغي قرار حل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان

التاريخ: 26-مايو-2019
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أصدر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان قراراً القى بموجبة قرار حل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان الذي أصدره مجلس الوزراء السابق .
وتأتي الخطوة عقب حراك طويل مع المجلس الانتقالي قام بها أعضاء اتفاق سلام شرق السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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