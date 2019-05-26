“الفلك الدولي”: الأربعاء 5 يونيو أول أيام عيد الفطر

قال مركز الفلك الدولي ومقره في الإمارات، بأن الأربعاء 5 يونيو سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، بالدول الإسلامية والعربية، باعتماد رؤية الهلال، وذكر أن الاختلاف المحتمل سيحدث حال أكد شهود عيان رؤية الهلال، يوم الإثنين .

وأوضح مدير المركز محمد عودة، أنه من المقرر “تحري رؤية هلال شوال، الإثنين 3 يونيو، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس بثلاث دقائق في السعودية، وفي أبوظبي والكويت والبحرين، والعراق سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس”.

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وأضاف “أما في سوريا والأردن، فسيغيب القمر بعد 4 دقائق، وفي صنعاء بعد 6 دقائق من غروب الشمس، وليبيا وتونس بعد 7 دقائق، كذلك في معظم الدول العربية والإسلامية”.

وتابع عودة،بحسب ما نقلته الشروق -“وفقاً لما سبق وحسب الأجهزة المتاحة لرصد الأهلة، فإن رؤية هلال شهر شوال غير ممكنة، ومن ثم فإن الأصل أن يكون الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك باعتماد رؤية الهلال”.

وذكر أن بعض الفقهاء يرون أن غروب القمر بعد الشمس كاف لاعتماد رؤيته، حتى وإن لم ير بأحدث الأجهزة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)