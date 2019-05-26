“فيسبوك” تتخلص من 3 مليارات حساب مزيف

أعلنت “فيسبوك” أنها حذفت 2.2 مليار حساب مزيف في الربع الأول من عام 2019، أي بين يناير و مارس، بحيث يُعد هذا الرقم أقل بقليل من المستخدمين النشطين البالغ عددهم 2.38 مليار شهرياً في جميع أنحاء العالم.

وكان التقرير الأول لتطبيق معايير المجتمع قد صدر في مايو الماضي، وقالت الشركة حينها إنها حذفت 1.2 مليار حساب احتيالي في الربع الرابع من عام 2018، و694 مليون حساب بين أكتوبر وديسمبر 2017.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، بشأن التقرير،بحسب شبكة الشروق – إن “صحة المحادثات لا تقل أهمية عن أي تقارير مالية نعلنها، وإن فهم انتشار المحتوى الضار سيساعد الشركات والحكومات على تصميم أنظمة أفضل للتعامل معه، وأعتقد أن كل خدمة إنترنت رئيسية يجب أن تفعل ذلك”.

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من جهته، أوضح نائب رئيس فيسبوك للتحليلات، أليكس شولتز، في منشور آخر، بعض الأسباب وراء الزيادة الحادة في الحسابات المزيفة، قائلاً إن “أحد العوامل هو “هجمات التبسيط”، والتي يزعم أنها لا تمثل ضرراً حقيقياً أو حتى خطراً حقيقياً من الأذى”.

وقال شولتز إن “هذه الحسابات تحذف بسرعة كبيرة بحيث لا يلاحظ المستخدم أي منهم، ولا يتم تضمينهم في حسابات المستخدمين النشطين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)