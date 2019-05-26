البرهان يصل إلى أبوظبي

التاريخ: 26-مايو-2019
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وصل الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الأحد وكان في استقباله في مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتأتي زيارة البرهان إلى الإمارات بحسب “سكاي نيوز” بعد أن أجرى محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في أوّل زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه في 11 أبريل.
واستقبله السيسي في قصر الاتّحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة.
كذلك أجرى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، زيارةً للسعوديّة الخميس والجمعة، التقى خلالها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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