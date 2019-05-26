شرق دارفور تستعد لاستقبال الموسم الزراعي

كشف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شرق دارفور، عوض عبدالله أبوزيد، أن ملتقى مديري الإنتاج والموارد الاقتصادية الذي انعقد مؤخراً بمدينة نيالا، خرج بالعديد من التوصيات والمخرجات التي تستهدف تطلعات مزارعي دارفور.

وأوضح أبوزيد أن الملتقى أمن على التنسيق المشترك بين ولايات دارفور فيما يتعلق بالاستعداد للعروة الصيفية.

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وبحث اللقاء سبل مواجهة التحديات التي تواجه مشروعي أبوفاما وأم عجاج مع وكيل وزارة الزراعة الاتحادية، بجانب مناقشة قضايا الثروة الحيوانية وسبل تذليلها، كما أكد أبوزيد أن وزارته وضعت الاستعدادات كافة للدخول في الموسم الزراعي،بجانب وضع الترتيبات لاستقبال الرعاة القادمين من مناطق المصايف عند عودتهم من الجنوب للشمال، بهدف تقديم الخدمات الطبية والبيطرية، والحد من الاحتكاكات بينهم والمزارعين.

وأشاد أبوزيد بحسب الشروق – بجهود والي ولاية شرق دارفور، اللواء ركن المزمل، في دعم العملية الزراعية وتذليل التحديات التي تواجه الوزارة، بهدف إنجاح الموسم الزراعي، وتشكيل عدد من اللجان للحد من الاحتكاكات بين الرعاة والزراع وتسليم أراضي العائدين الزراعية عقب مؤتمر التعايش السلمي لقبائل شمال السكة الحديد الذي انعقد مؤخراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)