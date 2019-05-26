التاريخ: 26-مايو-2019
17 مشاهدة
كشف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شرق دارفور، عوض عبدالله أبوزيد، أن ملتقى مديري الإنتاج والموارد الاقتصادية الذي انعقد مؤخراً بمدينة نيالا، خرج بالعديد من التوصيات والمخرجات التي تستهدف تطلعات مزارعي دارفور.
وأوضح أبوزيد أن الملتقى أمن على التنسيق المشترك بين ولايات دارفور فيما يتعلق بالاستعداد للعروة الصيفية.
وبحث اللقاء سبل مواجهة التحديات التي تواجه مشروعي أبوفاما وأم عجاج مع وكيل وزارة الزراعة الاتحادية، بجانب مناقشة قضايا الثروة الحيوانية وسبل تذليلها، كما أكد أبوزيد أن وزارته وضعت الاستعدادات كافة للدخول في الموسم الزراعي،بجانب وضع الترتيبات لاستقبال الرعاة القادمين من مناطق المصايف عند عودتهم من الجنوب للشمال، بهدف تقديم الخدمات الطبية والبيطرية، والحد من الاحتكاكات بينهم والمزارعين.
وأشاد أبوزيد بحسب الشروق – بجهود والي ولاية شرق دارفور، اللواء ركن المزمل، في دعم العملية الزراعية وتذليل التحديات التي تواجه الوزارة، بهدف إنجاح الموسم الزراعي، وتشكيل عدد من اللجان للحد من الاحتكاكات بين الرعاة والزراع وتسليم أراضي العائدين الزراعية عقب مؤتمر التعايش السلمي لقبائل شمال السكة الحديد الذي انعقد مؤخراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شرق دارفور تستعد لاستقبال الموسم الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.