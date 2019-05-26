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تأمين السماد للموسم الزراعي بمشروع الجزيرة

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ابراهيم 0 تبليغ

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تأمين السماد للموسم الزراعي بمشروع الجزيرة

أعلن البنك الزراعي عن ترتيبات لصرف 420 مليون جنيه للمزارعين بمشروع الجزيرة خلال الفترة المقبلة، مقابل شراء فائض القمح والتقاوي من جملة 1.2 مليار جنيه، وكشف عن تأمين 300 ألف جوال سماد داب بفروع البنك بالولاية.

وكشف مدير البنك الزراعي المكلف قطاع الجزيرة، ذو الكفل أحمد الأمين،بحسب الشروق – عن اكتمال إجراءات استجلاب 60 ألف طن سماد اليوريا لسد كافة احتياجات الموسم الزراعي الجديد بمشروع الجزيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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