استقرار الذهب بسوق الخرطوم

استقر سعر جرام الذهب اليوم الأحد بسوق الذهب بالخرطوم حيث بلغ سعر الشراء للجرام عيار (21) سعودي وبحريني وكويتي 2800 جنيهاً ، فيما سجل سعر البيع اليوم لعيار (21) 2100 جنيهاً للجرام. وقال محمد عثمان صاحب مجوهرات بالخرطوم في تصريح بحسب (سونا) استقرار سعر الذهب متوقعاً الاقبال على الشراء في أواخر رمضان استعداداً للعيد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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