وقفة احتجاجية للمعلمين ضد فك تجميد النقابات بـ”الأبيض”

نظم تجمع المعلمين المهنيين بشمال كردفان صباح اليوم الأحد وقفة إحتجاجية ضد فك تجميد النقابات العمالية والاتحادات من قبل المجلس العسكري الانتقالي مطالبين بالسلطة المدنية.

وقال الأستاذ علي إبراهيم الزبير الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين بالولاية في تصريح بحسب (سونا ) إن تجمع المهنيين يعمل جاهداً في تحرير النقابات العمالية كافة والاتحادات من براثن الهيمنة الحزبية للنظام البائد.

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وقال إن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً في تأسيس نقابات واتحادات على أسس جديدة يجعلها معبرة عن قواعدها بشكل حقيقي وسيتم اختيارها بشكل ديمقراطي وحر.

وأكد الزبير على أهمية لجان التسيير واللجان التمهيدية، داعياً إلى إستنهاض القواعد لإستعادة النشاط النقابي الديمقراطي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)