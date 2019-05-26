نشطاء ينتقدون السفير البريطاني ويدعونه للتنديد بفض إعتصام “الهايد بارك”

شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالسودان هجوماً عنيفاً على تدخل السفراء الغربيين والأجانب في الشؤون الداخلية لبلادهم بصورة اعتبروها سافرة.

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ولقى السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) نصيباً وافراً من إنتقادات النشطاء على خلفية تصريحاته بمقر الإعتصام أمام القيادة العامة للجيش والتي اعتبروها محاولة للوصاية على خيارات الشعب، وعلّق أحد النشطاء على موقع فيس بوك ساخراً: ” هل يستطيع السفير البريطاني مجرد التنديد بفض شرطة بلاده للمعتصمين بالقرب من حديقة الهايد بارك قبل أيام واعتقالها لأكثر من 900 متظاهر ومحاكمة العشرات بدعوى إعاقة المرور”.

ودعا بعض الناشطين وزارة الخارجية السودانية لعدم السكوت على تدخلات السفراء الغربيين وممارسة حقها في إستدعاء كل من يؤيد تعطيل الحياة العامة وإلزامهم بعدم تناول الشأن الداخلي للبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)