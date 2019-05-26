التاريخ: 26-مايو-2019
430 مشاهدة
شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالسودان هجوماً عنيفاً على تدخل السفراء الغربيين والأجانب في الشؤون الداخلية لبلادهم بصورة اعتبروها سافرة.
ولقى السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) نصيباً وافراً من إنتقادات النشطاء على خلفية تصريحاته بمقر الإعتصام أمام القيادة العامة للجيش والتي اعتبروها محاولة للوصاية على خيارات الشعب، وعلّق أحد النشطاء على موقع فيس بوك ساخراً: ” هل يستطيع السفير البريطاني مجرد التنديد بفض شرطة بلاده للمعتصمين بالقرب من حديقة الهايد بارك قبل أيام واعتقالها لأكثر من 900 متظاهر ومحاكمة العشرات بدعوى إعاقة المرور”.
ودعا بعض الناشطين وزارة الخارجية السودانية لعدم السكوت على تدخلات السفراء الغربيين وممارسة حقها في إستدعاء كل من يؤيد تعطيل الحياة العامة وإلزامهم بعدم تناول الشأن الداخلي للبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء ينتقدون السفير البريطاني ويدعونه للتنديد بفض إعتصام “الهايد بارك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.