عاجل : المجلس العسكري ينفي الشائعة ويقول ربما نتجه للعديد من الخيارات

قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تصريح لـ ” التيار” ، ان الحديث المتداول بشأن اتصالهم بقوى الحرية والتغيير و التوصل إلى تسوية غير صحيح و أضاف لن نعلن موافقتنا على أي نسب للتفاوض أو رئاسة دورية و تابع ” الحديث غير صحيح مطلقاً “.

وفي الأثناء قال رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي خلال مخاطبته ظهر اليوم الأحد منطقة أم درمان العسكرية: ” إن التفاوض يسير بوتيرة ضعيفة وأن استمر الحال هكذا ربما يفضي لكثير من الخيارات التي تراعي مصلحة المواطن السوداني”

Advertisements

وكانت شائعة قد انتشرت بمواقع التواصل بأن المجلس العسكري قد اتصل بقوى الحرية والتغيير وأعلن عن موافقته على ٥/٥ و رئاسة دورية ويدعوهم للاجتماع غداً لحسم الملف، نقلاً عن إبراهيم الشيخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)