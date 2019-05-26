والى جنوب كردفان يقف على مشروعات “كادوقلى” عاصمة التراث السودانى

استعجلت حكومة ولاية جنوب كردفان إكمال مشروعات كادوقلى عاصمة التراث السودانى في وقت قام فيه والى الولاية بتفقد المركز والمتحف بكادوقلى . ووعد اللواء رشاد عبد الحميد اسماعيل في تصريح بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) بازالة كافة العقبات التى تواجه المقاولين والمهندسين في سير العمل في المشروعات المتحف والمركز الثقافي بكافة المكاتب والأقسام ، مبيناً أن المشروعات تمثل دفعة للولاية في كافة المجالات ودفع عملية السلام في ولاية ذاخرة بالتراث والتاريخ، لافتاً إلى أن المتحف سيكتمل سبتمبر المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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