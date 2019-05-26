رئيس لجنة الأمن و الدفاع بالمجلس العسكري يلتقي وفد السيسا

التاريخ: 26-مايو-2019
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التقى الفريق أول ركن جمال الدين عمر عضو المجلس العسكري الانتقالي ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس يوم الأحد، وفد من أجهزة المخابرات والأمن الإفريقية (السيسا) برئاسة السيد ليكاندو بنديكت رئيس الدورة الحالية للسيسا ومدير جهاز الأمن الناميبي الذي يزور البلاد .
وتطرق اللقاء بحسب سونا – للأوضاع الراهنة بالسودان وكيفية التحول والانتقال للمرحلة القادمة بجانب الحوار الذي يجري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. واطمأن الوفد على مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وسير عملية التفاوض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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